F1™︎2026年シーズン第2戦の中国グランプリで初優勝を果たした、メルセデスのキミ・アントネッリ（19）。14日のスプリントでは5位に終わったが、直後の予選では史上最年少（19歳6カ月17日）でポールポジション獲得という快挙を果たし、決勝でもその勢いを見せつけた。開幕2戦終了時点での獲得ポイントは47、ドライバーズランキングは2位につけている。カート界を席巻…12歳でメルセデスのジュニアプログラムへアントネ