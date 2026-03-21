モデルでタレントの西山茉希さんが自身のインスタグラムを更新。「祝日前平日ラストお魚も喜ばれ隊」と綴り、冷凍ストックの無塩鮭を使った『白だし漬けムニエル』作りを動画で紹介しました。 【写真を見る】【 西山茉希 】「お魚も喜ばれ隊」白だし漬けムニエル「出発前のアレコレが、夜ご飯前のスムーズさをくれました」【 #西山食堂 】西山さんは、寝る前に保存容器に移しておいた冷凍鮭を「白だし×みりん×ほりにし