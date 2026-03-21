シャンソン歌手クミコのコンセプトアルバム第2弾「シャンソンティックな歌たちVol.2〜時代を紡ぎ、物語を歌う〜」が5月27日に発売されることが21日、発表された。あらゆるジャンルの楽曲を「シャンソン的（シャンソンティック）」に解釈するコンセプトアルバム。ジャンルも時代も超えて、クミコが「今、シャンソンティックに届けたい」と願う楽曲を新たに録音した。クミコが敬愛する伝説のシャンソン歌手金子由香利の「愛のバラー