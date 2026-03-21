飼い主さんに上手に『お手』をする子犬。その後、『おかわり』もお願いされたわんちゃんですが…？わんちゃんの可愛い反応に、その光景を見た人から絶賛の声があがることに。 投稿は200万再生を記録し、「てちてちしてて可愛い♡」「『いよーいしょっ』て感じが可愛すぎる」と、癒しを届けています。 【動画：『おかわり』練習中の赤ちゃん犬→なかなかできなくて…思わず悶絶する『尊い光景』】 飼い主さんと『おか