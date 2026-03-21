愛犬の毛が伸びたため断髪式を決行！ちょんまげにして一気にバツンッと切ったら…！？衝撃の髪型に爆笑する人が続出。投稿は記事執筆時点で176万回再生を突破し、「えのきみたいで可愛い♡」「わたあめにも…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬の『ちょんまげ』をまとめて切った結果→予想を超える『衝撃の髪型』】 ちょんまげにして断髪式！ Instagramアカウント「chaco_365」に投稿されたのは