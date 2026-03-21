2026年3月11日、交通系YouTuberのスーツが自身のYouTubeチャンネルを更新。京都に新しくできた帝国ホテルに宿泊する様子を公開した。 （関連：【画像あり】スーツ、京都帝国ホテルの一泊20万円の部屋に宿泊） 今回アップされた「京都に新しくできた帝国ホテルが凄すぎた【一泊20万円】」は、ナレーションスタイルの動画。動画は四条大橋の風景からスタートしており、開業したばかりの「帝国ホテル