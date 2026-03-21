昨夜（20日）遅く、岡山県倉敷市の市道で乗用車が電柱に衝突し、乗っていた19歳の男性4人のうち2人が死亡、2人が大けがをしました。 【画像19枚】大破したレクサス折れ曲がった電柱 きのう午後10時50分ごろ、倉敷市田ノ上新町の市道で19歳の男性4人が乗る乗用車が道路脇の電柱に激しく衝突しました。 【画像を見る】電柱は曲がり...激しく損傷したレクサス 乗用車は中央部分を中心に大きく壊れ、電柱も根元付近が折れ曲がり