国際エネルギー機関（IEA）は、航空機の利用削減や高速道路の制限速度引き下げなど、原油需要の削減に向けた対策を提示した。中東情勢に伴い、世界の石油消費量の約20％が通過するホルムズ海峡の事実上封鎖によって、原油価格や生成石油製品の価格が給湯している。日本を含むIEA加盟国は、緊急備蓄から4億バレルを放出することを決めた。IEAは提示した10の対策では、世界の石油需要の約45％を占める道路輸送を主眼とし、高速道路の