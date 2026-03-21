トイレ詰まりに続き火災が発生2026年3月12日、アメリカ海軍が中東方面に展開しているジェラルド・R・フォード級航空母艦「ジェラルド・R・フォード」（以下：フォード）」で火災が発生したことが、アメリカ中央軍により発表されました。【画像】就役まであとわずか!? これが、フォード級航空母艦の2番艦です公式発表によると、火災は艦内の主洗濯区画で発生し、「原因は戦闘によるものではなく、すでに鎮火している。推進装置