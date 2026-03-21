21日朝、鹿児島市の水路で高齢男性が発見、救助されましたが搬送先の病院で死亡が確認されました。21日午前7時過ぎ鹿児島市本港新町の水路で男性がうつ伏せの状態で浮いているのを通行人が発見し近くの交番に駆け込み通報しました。消防などに救助されましたが男性は搬送先の病院で死亡が確認されました。死亡したのは高齢の男性で上下黒っぽい服を身につけていて目立った外傷はないということです。警察で死因や身元の確認