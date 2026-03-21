元ロッテ監督の吉井氏は大会でも活躍した種市の力を早くから認めていたとした（C）産経新聞社WBC第6回大会は侍ジャパン「日本代表」にとって大会史上初めて、4強に進めず、様々な課題が見えた。そんな中でも、光った侍戦士はいたとあって、舞台裏も話題を呼んでいる。【動画】千両役者すぎる…大谷翔平の先制グランドスラムをチェックお茶点てポーズも！前回のWBCで日本代表の投手コーチを務め、2025年シーズンまでロッテ