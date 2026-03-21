声優の戸谷菊之介が２１日、都内で劇場版「チェンソーマンレゼ篇」炸裂御礼！ファイナル舞台あいさつに登壇した。テレビシリーズ最終回からつながる物語のエピソード「レゼ篇」が映画化。昨年の９月に公開されると、半年以上のロングヒットを記録し、興行収入は１０７億円（１８日時点）を突破した。周囲の反響を聞かれた主人公・デンジ役の戸谷は「めちゃくちゃ（連絡が）来ましたね」とニヤリ。「僕のＸのリプライに１００