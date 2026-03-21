胎児性水俣病患者らで作る「若かった患者の会」が3回目の「石川さゆりコンサート」の開催を目指して実行委員会を開きました。実行委員会には「若かった会」のメンバーや福祉団体、行政関係者らが出席しました。胎児性水俣病患者グループは1978年と2017年の2回、水俣市で石川さゆりさんのコンサートを開いています。実行委員会では1回目2回目と同じく滝下昌文さんを実行委員長に選任し、ことし11月21日にコ