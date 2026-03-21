プロ野球・巨人の田中将大投手の妻で、タレントの里田まいが２１日、自身のインスタグラムを更新し結婚記念日を報告した。「一日遅くなってしまいましたが、、、３月２０日は結婚記念日。１５年目に突入！速い〜」（原文ママ）と伝え、夫婦ショットをアップ。中には球場内で夫の腰に腕を回した密着ショットもあった。そして「まだまだ一緒に食べたいものもあるし、話したいこともあるぞ！これからもよろしくお願いします」と