元星組トップスターで女優の安蘭けい（55）が体調不良のため、東京・日比谷のシアタークリエで上演されているミュージカル「ブラッド・ブラザーズ」の21日の公演を休演することが分かった。同日、東宝演劇部のお知らせ用のX（旧ツイッター）で発表された。お知らせでは「シアタークリエミュージカル『ブラッド・ブラザーズ』」として「ミセス・ジョンストン役で出演を予定しておりました安蘭けいは、体調不良により、本日3月