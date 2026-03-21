【モデルプレス＝2026/03/21】女優の本田望結・紗来姉妹が3月20日、それぞれのInstagramを更新。姉妹密着ショットを披露した。【写真】21歳元子役「系統が違う可愛さ」美人妹との密着ショット◆本田望結＆本田紗来、密着ショット披露望結は「＃みゆさら」とハッシュタグをつけ、紗来との密着2ショットを公開。望結は白のジャケット姿、紗来はピンクのオフショルダートップス姿で、頬が当たりそうなくらいの距離のショットを披露し