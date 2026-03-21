3年9カ月ぶりに帰ってきたボーイズグループBTSが、アルバム・音源チャートの頂点を独占し、“王の帰還”を知らせた。3月21日、ハントチャートによると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』はリリース初日に398万枚売れ、デイリーチャート1位となった。【写真】JIMIN、知的なメガネ姿から“うさ耳”まで去る3月20日のリリース後、約10分でミリオンセラーを達成し、爆発的な反応を証明した。新アルバムを世界中の音楽ファンが切実に待