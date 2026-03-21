【モデルプレス＝2026/03/21】フリーアナウンサーの中村江里子が3月20日、自身のInstagramを更新。3月19日に放送されたTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時から）にてミラノの自宅を初公開し話題を集めている。【写真】57歳元フジアナ「広々してて綺麗」ミラノの自宅初公開◆中村江里子、ミラノの自宅初公開中村は「お知らせが遅くなってしまいましたが、昨夜のTBS”櫻井・有吉THE夜会”に出演致しました」「番組の進行