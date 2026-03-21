女優キム・ジョンミンが、元恋人との金銭トラブルと脅迫被害により活動を中断した過去について語った。億単位の金銭要求やスキャンダルの真相を明かし、当時の苦悩を振り返った。【写真】“10億ウォン美人局”の烙印押されたキム・ジョンミンYouTubeチャンネル「特ダネ世の中-あの時あの人」では最近、「キム・ジョンミン、元恋人との激しい攻防の末にテレビから消えた理由」というタイトルの動画が公開された。キム・ジョンミンは