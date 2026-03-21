眠りの質の重要性が見直され、ウェルビーイングに対する意識が高まるとともに、“正しく休む”ことに脚光が。リラックスを促すデバイスから、デザインにこだわったものをピックアップ！CROIX「nemcaro」特許技術のスピーカーと音源、香りで快眠空間をBREATHER「fufuly」抱えることで深い呼吸を促す抱き枕感覚のクッションシンコキュウ「シンコキュウ」ゆるやかな動きとサウンドで深呼吸を誘発写真・中島慶子イラスト・牧角春那