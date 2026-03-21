福岡市博多区で21日、住宅の一部を焼く火事がありました。この火事によるケガ人はいませんでした。■松永悠作記者 「福岡市博多区の現場です窓ガラスが割れていて辺りには焦げくさい臭いが漂っています」警察と消防によりますと21日午前4時前、福岡市博多区浦田で「1階が燃えている」と、近くを通りかかった人から119番通報がありました。火は約50分後に消し止められましたが、木造2階建て住宅の一部が焼けました。出火当時、