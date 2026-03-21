17：ランチア・ストラトス初めてストラトスを運転したら、おそらく辛い思いをするだろう。他のクルマでは、このような体験は味わえない。非常に短いホイールベースで、瞬時に方向転換ができるように設計されており、その良さは慣れるまでわからない。しかし、一度その魅力に気付いたら、決して忘れることはないだろう。【画像】時代を象徴するフェラーリのアイコン【F40とラ フェラーリを詳しく見る】全51枚17：ランチア・ストラ