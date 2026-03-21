34：ポルシェ968クラブスポーツ純粋なハンドリング性能において、おそらく最もバランスの取れたポルシェだ。この時代、装備を削って軽量化した968クラブスポーツは、ベースモデルの968よりも安価であった。卓越したドライビングマシンであると同時に、驚くほど手頃な1台でもあった。【画像】国境を越えて愛され続けるマツダのロードスター【初代マツダMX-5を詳しく見る】全41枚34：ポルシェ968クラブスポーツ33：メルセデス・ベ