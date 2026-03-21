俳優の大和田伸也（78）が、21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「大和田伸也のポケモン棚を紹介します（100体!?）」と題し、自身のポケモンのぬいぐるみコレクションを紹介した。【動画】「みんな愛されてる顔つきだ〜！かわいい!!｣」“推し”がズラリな大和田伸也のポケモン棚大和田は2022年発売のゲーム『ポケットモンスター バイオレット』をプレイし始めてからポケモンにハマっており、自身のSNSではたびたびキャ