21日未明、福井県坂井市の防波堤で釣りをしていたベトナム人技能実習生の男性5人が、海に転落しました。このうちの1人が意識不明で発見され、3人が依然行方不明となっています。福井海上保安署の調べによりますと、21日午前2時半ごろ、福井県坂井市の三国防波堤の灯台付近で、釣りをしていたグループから「仲間が海に転落した」と警察に通報がありました。グループは20代から30代のベトナム人技能実習生の男性8人で、このうち5人が