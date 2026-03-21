日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。『沸騰ワード10』の卒業を長文のメッセージとともに報告した。【写真】涙誘う…共演者に囲まれ笑顔を見せる日テレ・岩田絵里奈アナ岩田アナは「本日、沸騰ワード10を卒業しました。入社3年目から6年間担当させていただき、バナナマンさん、出川哲朗さん、カズレーザーさんという尊敬する皆さんに囲まれ、バラエティーのいろはを一から学ば