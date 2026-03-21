俳優の宮世琉弥の公式サイトが21日に更新され、同日に大阪・あべのキューズモールで開催を予定していた宮世琉弥 3rd Album「Illusion」発売記念リリースイベントについて、体調不良により開催を中止すると発表した。【写真】「顔にてるね〜」宮世琉弥とアイドル実妹の“お出かけ”2ショット「本日3/21(土) あべのキューズモール(大阪)にて開催を予定しておりました、宮世琉弥 3rd Album「Illusion」発売記念リリースイベントに