選抜高校野球３日目の２１日、第１試合に登場した花咲徳栄（埼玉）のアルプススタンドでは、吹奏楽部の５０人がプロ野球・埼玉西武ライオンズの人気応援曲「チャンステーマ４」を甲子園で初披露した。「チャンステーマ４」は、ライオンズの得点機に奏でる曲で、スタンド全員で「オーオー」と歌い出し、トランペットやドラムの迫力ある演奏が続く。昨年６月に球団の私設応援団と一緒に演奏をしたことがきっかけでレパートリーに