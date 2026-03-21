現役薬学部女子大生として注目を集めるグラビアアイドルの三橋くん（24）が20日、Xを更新。大学卒業を報告した。三橋くんは、「学位記授与式」と書かれた看板のとなりに華やかなはかまを着て立つ自身の写真を公開。「薬科大学を卒業しました」と報告した。「春から薬剤師×グラビアタレントの二刀流（国家試験受かれば...）として頑張ります」と意気込みを示し、「6年間頑張ったのでおめでとうくださいっ薬剤師タレントとしても