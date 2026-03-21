元乃木坂46の山下美月さんは3月19日、自身のInstagramを更新。美しいモデルショットを披露し、反響を呼んでいます。【写真】山下美月、美しいモデルショット披露！「美しいの一言に尽きます」山下さんは「SNIDEL早く春服を着て、外を歩きたいです」とつづり、8枚の写真と1本の動画を投稿。華やかなモデルショットを披露しました。1枚目では、デコルテが際立つパステルカラーのトップスにミニスカートを合わせたコーディネートで