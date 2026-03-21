「一時的に私の称号が【病院に連れて行った奴】になってる」【写真】「和解しました」 一転、穏やかな表情に…そんなコメントが添えられた愛猫の写真が、Xで12万件超の“いいね”を集め、大きな反響を呼んでいます。写っているのは、キジトラ猫の「さくら」ちゃん（9歳・女の子）。ふだんは、血のつながった弟猫「てんてん」くんと仲良く暮らしています。話題の写真には、枕の上に座り、キリッとした表情で飼い主さんを見つめるさ