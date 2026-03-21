2026年3月20日、韓国メディア・ニューシスは、韓国人男性と日本人女性の国際結婚が急増し、過去10年で最多を記録したと伝えた。韓国の統計庁と国家データ処が発表した「2025年婚姻・離婚統計」によると、昨年の韓国人男性と日本人女性の結婚件数は1176件で、前年より40．2％増加した。一方、韓国人女性と日本人男性の結婚は147件にとどまり、10年前の約5分の1の水準となった。記事は、この背景には韓国コンテンツの人気などによる