4月にオススメの株主優待銘柄株主優待が人気の企業は、権利確定日に向けて優待目的の買いが入りやすくなる傾向にあります。早いうちに株主優待銘柄に注目することで、値上がり益が期待できるでしょう。今回は、今のうちに買っておきたい4月の株主優待銘柄をご紹介します。今のうちに買っておきたい4月の優待銘柄その1：東和フードサービス＜3329＞【業務内容】首都圏を中心にダッキーダックなどの外食店の展開【単元株数】100株【