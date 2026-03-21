父が遺した大切そうなメモを「遺言の下書きでは」と思って開いたら、コロッケのレシピだったーー。そんな投稿がThreadsで話題になっている。Aki内藤昶Naitoさん（@akinaitou）が「大事そうなメモが出てきたので『もしや遺言の下書きとか！！』って思って読んだら、『おいしいコロッケの作り方』だった」と投稿したところ、1万いいねが集まり、「最高の遺言」「ステキなお父さま」などのコメントが相次いだ。8年越しに見つかった