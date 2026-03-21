女優橋本環奈（27）が21日、フジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜午前8時30分）にVTR出演。11歳から16年来の友人女優平祐奈（27）と付き合うスタンスについてコメントした。番組で小旅行をする企画で静岡・熱海の市街散策して、熱海銀座のスイーツ店で抹茶メニューにハマっていると、橋本は「なんだかんだ、小学生から知り合いだからね、ウチら」と平に話しかけた。画面に「出会いは11歳」と表示された。平は「是枝監督の映画