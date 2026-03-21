能登半島地震で被害を受けた金沢港戸水ふ頭の復旧工事が一部で完了し、21日からクルーズ船の受け入れが再開されました。21日、金沢港に寄港した、中型クルーズ船、「アザマラ・パシュート」この戸水ふ頭は、能登半島地震による液状化で、岸壁が傾くなどの被害が発生し、国と県がおととし10月から復旧工事を進めていました。21日までに、地盤の補強や舗装などの工事がほぼ完了し、クルーズ船の受け入れを再