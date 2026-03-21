◆競泳▽日本選手権第３日（２１日、東京アクアティクスセンター）男子２００メートル個人メドレー予選が行われ、１６年リオ五輪４００メートル個人メドレー銅メダルの瀬戸大也（ＴＥＡＭＤＡＩＹＡ）が２分０秒５１の全体６位で決勝に進んだ。昨年大会は棄権していたが、２年ぶりの代表選考会で決勝に駒を進めた。取材エリアに現れると「お久しぶりです。きっつ。持たないですよ」と苦笑いを浮かべた。直近ではドバイや