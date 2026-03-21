ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、ついに?頂点?に立った。ＭＬＢ公式サイトが１９日（日本時間２０日）に発表した２０２６年の第１回「打者パワーランキング」で１位に選ばれた。２２年に同ランキングがスタートして以来、開幕前版で大谷がトップとなったのは初めてだ。これまでにもシーズン中には何度も１位を獲得してきたが、実は開幕前時点のランキングでは昨年は２位（１位＝ジャッジ）、２４年は７位（同＝ベッツ）、