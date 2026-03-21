能登半島地震で住宅に被害を受けた世帯を対象にした県の意識調査で、2年以内に再建の見込みが立っている人が全体の26パーセントにとどまることが分かりました。調査は、県が去年11月から今年2月にかけ、仮設住宅で暮らす8374世帯を対象に実施し7138世帯から回答を得ました。再建の完了見込みについては26パーセントの世帯が「1年から2年以内」と答えた一方、「2年以上かかる」が8.9パーセント。「復興公営住宅の