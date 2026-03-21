政治ジャーナリストの青山和弘氏が２１日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演した。番組では緊張が続く中東情勢のなかで行われた米トランプ大統領と高市早苗首脳との日米首脳会談について取り上げた。会談で高市首相は「世界に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思う」と発言。青山氏は「この文言。ここにすべて集約されている。トランプさんも、もう戦争を早くやめたいだろうというのが日