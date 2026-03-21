【モデルプレス＝2026/03/21】女優の齊藤なぎさが3月20日、自身のInstagramを更新。ピクニックコーディネートを披露した。【写真】22歳元イコラブ「スタイルが神」美脚スラリのショーパン春コーデ◆齊藤なぎさ、ピクニックコーデ投稿齊藤は「友達と公園でピクニック！お団子食べた〜 もう春だね」とつづり、ピクニックに訪れた際の写真を公開。「最近お洋服を選ぶのが楽しくて毎日朝、何を着ていこうか考える時間が好きです！」「