【モデルプレス＝2026/03/21】アーティストのあのが3月20日、自身のInstagramを更新。ミニスカート衣装を披露した。【写真】紅白出演美女「お顔が小さすぎる」美脚際立つミニスカ全身ショット◆あの、ミニスカ衣装からスラリ美脚あのは「『上田と女が吠える夜』見てくれた方ありがとうTVerでも見れます」とつづり、18日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（毎週水曜よる9時〜）の衣装姿を投稿。大きめのセーラートッ