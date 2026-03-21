【モデルプレス＝2026/03/21】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が3月20日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を披露した。【写真】19歳K-POP美女「小顔際立つ」脚線美輝くミニスカ姿◆ホン・ウンチェ、ミニワンピからスラリ美脚ウンチェはノースリーブミニスカートワンピース姿を公開。白のハイソックスに茶色のローファーを合わせたコーディネートでスラリとした美しい