【モデルプレス＝2026/03/21】お笑いタレントのイモトアヤコが、3月20日までに自身のInstagramストーリーズを更新。一汁二菜の夕飯を公開した。【写真】「イッテQ」40歳タレント「器がおしゃれ」豆腐活用したヘルシー夕食◆イモトアヤコ、夕食公開イモトは「晩ごはん」とコメント。お盆に配膳された麻婆豆腐と海苔のかかったマグロの赤身、豆腐や白菜の入った味噌汁とご飯の一汁二菜の夕食を公開した。◆イモトアヤコの投稿に反響