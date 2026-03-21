思春期の女子が父親を嫌う理由 自身と近い遺伝子の男性を嫌う 小さい頃は父親になついていた女の子が、思春期に入ってからは父親を避けるようになる……とくに匂いが「臭い」と言って嫌う、という話を聞いたことがあると思います。世の中のお父さん方にはつらい話ですが、これは遺伝子から考えるとごく自然な流れなのです。 その原因となっているのがＨＬＡという遺伝子。これは免疫に関わる遺伝子で、外来の病原体に対する抗