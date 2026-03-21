愛知杯の3連単的中術 【軸馬・相手馬の狙い方】 京都牝馬Ｓは基本的に連続開催の最終週に行われていた重賞だが、過去10年を見ると、１～４枠が［3・2・2・68］、５～８枠が［7・8・8・72］と明らかに後者の方が好成績。 25年の愛知杯は開催２週目だったが、１～３着馬は８枠→３枠→５枠。 ハイペースの差し決着となれば外枠でも届くということ。 舞台設定が替わっても傾向は不変と見て軸は外枠から