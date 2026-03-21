関東地方は、朝から晴れて、気温が上がっています。20日の花冷えから一転、春本番の陽気に戻るでしょう。【午後の天気】各地とも晴れるでしょう。空気が乾いて、北よりの風が強めに吹きそうです。火の取り扱いには注意してください。日中は、20日の寒さからは解放されて、最高気温は、4月上旬並みの17℃くらいの所が多いでしょう。【週間予報】22日も日中は昼頃まで晴れて、春の暖かさが続くでしょう。来週は、月曜日と週の中頃に