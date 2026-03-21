阪神の岡田彰布オーナー付顧問が２１日、ＭＢＳ「せやねん」に生出演。侍ジャパンの次期監督について「推薦するやったら面白いのは新庄ですね」とし、「新庄にやらすんだったら好きなようにやれって言わないと。縛りを作ったらダメですね」と語った。阪神で現役時代をともにし、監督時代も交流があった岡田顧問と新庄監督。岡田顧問が監督退任後はキャンプ中に対談を行い、「こないだ話した時は本人はコミッショナーやりたい言