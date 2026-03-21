赤色灯静岡県警三島署は21日までに、近くに住む男性の腹部をナイフのようなもので刺したとして、殺人未遂の疑いで同県三島市、無職上山政寿容疑者（53）を逮捕した。逮捕は20日。男性は腹にけがをして病院に搬送されたが、命に別条はない。2人は同じアパートの別の部屋に住んでいるという。逮捕容疑は、20日午後3時ごろ、同市の無職永島良司さん（48）宅で永島さんの腹を刺した疑い。容疑を認めているといい、動機や経緯を調べ