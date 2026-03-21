【ワシントン＝坂本幸信】米財務省は２０日、対イラン制裁を緩和し、イラン産原油・石油製品の購入を１か月認めると発表した。イランに対する米国の軍事作戦の影響で原油供給の要衝であるホルムズ海峡の事実上の閉鎖が続き、世界的に供給不安が広がっているため、原油価格の高騰を抑える狙いがある。米東部時間２０日時点で船積みされている原油などが対象で、４月１９日午前０時１分までの限定措置としている。ベッセント財務